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    Сергей Семак: «Зенит» выглядит уставшим и эмоционально, и функционально»

    Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поражении от ЦСКА (0:2).

    «Думаю, первый пропущенный мяч поменял ход игры. Наша ошибка.

    ЦСКА стал более уверен, у нас разладилась игра, контроль мяча, который был. Во втором тайме перестроились, усилили давление. Для возврата в игру нужно было забивать хотя бы один мяч.

    Окончание тяжелого цикла. Много выездных матчей. Команда выглядит уставшей. И эмоционально, и функционально», – передает слова Семака корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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