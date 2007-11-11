Сергей Семак: «Зенит» выглядит уставшим и эмоционально, и функционально»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о поражении от ЦСКА (0:2).

«Думаю, первый пропущенный мяч поменял ход игры. Наша ошибка.

стал более уверен, у нас разладилась игра, контроль мяча, который был. Во втором тайме перестроились, усилили давление. Для возврата в игру нужно было забивать хотя бы один мяч.

Окончание тяжелого цикла. Много выездных матчей. Команда выглядит уставшей. И эмоционально, и функционально», – передает слова Семака корреспондент Sports.ru Александр Дорский.