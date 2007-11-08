Болельщики «Спартака» провожают Карреру в аэропорту «Шереметьево»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня покинет Россию.
Итальянец прибыл в аэропорт «Шереметьево». В 14:35 из терминала Е он улетит домой в Италию. Его провожают болельщики клуба.
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сделало подарок Каррере.
Фанаты подарили итальянцу фотографию с надписью: «Grazie, Massimo! Массимо Каррера. Тренер, сделавший «Спартак» чемпионом России».
Шереметьево. Приехал. pic.twitter.com/41PDKoLJJw— AlexKid (@kidusin) 8 ноября 2018 г.
The end. Дввайте реветь pic.twitter.com/1HaM3CPXAz— Gleb Chernyavskiy (@glebke) 8 ноября 2018 г.
Grazie, Massimo!— Фратрия (@fratria) 8 ноября 2018 г.
Подарили Массимо памятный подарок за чемпионство и все то хорошее, что он сделал для #Спартак‘а.
До встречи, тренер! A tutti! Avanti! Massimo Carrera! pic.twitter.com/nuMKQekL9g