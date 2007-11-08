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    Болельщики «Спартака» провожают Карреру в аэропорту «Шереметьево»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики видео Фратрия Массимо Каррера Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня покинет Россию.

    Итальянец прибыл в аэропорт «Шереметьево». В 14:35 из терминала Е он улетит домой в Италию. Его провожают болельщики клуба.

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сделало подарок Каррере.

    Фанаты подарили итальянцу фотографию с надписью: «Grazie, Massimo! Массимо Каррера. Тренер, сделавший «Спартак» чемпионом России».

    Массимо Каррера, каким он останется в истории «Спартака»

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