Болельщики «Спартака» провожают Карреру в аэропорту «Шереметьево»

Бывший главный тренер Массимо Каррера сегодня покинет Россию.

Итальянец прибыл в аэропорт «Шереметьево». В 14:35 из терминала Е он улетит домой в Италию. Его провожают болельщики клуба.

Объединение болельщиков «Фратрия» сделало подарок Каррере.

Фанаты подарили итальянцу фотографию с надписью: «Grazie, Massimo! . Тренер, сделавший «Спартак» чемпионом России».

Grazie, Massimo!



Подарили Массимо памятный подарок за чемпионство и все то хорошее, что он сделал для #Спартак‘а.



До встречи, тренер! A tutti! Avanti! Massimo Carrera! pic.twitter.com/nuMKQekL9g — Фратрия (@fratria) 8 ноября 2018 г.

Массимо Каррера, каким он останется в истории «Спартака»