Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лига Европы. «Зенит» принимает «Славию», «Спартак» – «Вильярреал», «Краснодар» встретится с «Севильей»

    Теги Спартак Зенит Бордо Рейнджерс Севилья Вильярреал Славия Прага Стандард Рапид Вена Лига Европы Копенгаген результаты Краснодар Акхисар Беледие Футбол

    Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» принимает «Славию, «Спартак» сыграет с «Вильярреалом», а «Краснодар» – с «Севильей».

    Лига Европы

    2-й тур

    Группа С

    Зенит Россия – Славия Чехия
    Дата проведения
    4 октября, 19.55, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бордо Франция – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    4 октября, 19.55, «Стад де Бордо»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    Спартак Россия – Вильярреал Испания
    Дата проведения
    4 октября, 22.00, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рейнджерс Шотландия – Рапид Вена Австрия
    Дата проведения
    4 октября, 22.00, «Айброкс»
    превью матча онлайн статистика

    Группа J

    Краснодар Россия – Севилья Испания
    Дата проведения
    4 октября, 22.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Стандард Бельгия – Акхисар Беледие Турция
    Дата проведения
    4 октября, 22.00, «Морис Дюфран»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь ЛЕ

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться