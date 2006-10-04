Лига Европы. «Зенит» принимает «Славию», «Спартак» – «Вильярреал», «Краснодар» встретится с «Севильей»

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» принимает «Славию, «Спартак» сыграет с «Вильярреалом», а «Краснодар» – с «Севильей».
Лига Европы
2-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 4 октября, 19.55, «Крестовский»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.55, «Стад де Бордо»
Группа G
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Айброкс»
Группа J
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Морис Дюфран»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.