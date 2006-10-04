Лига Европы. «Зенит» принимает «Славию», «Спартак» – «Вильярреал», «Краснодар» встретится с «Севильей»

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» принимает «Славию, «Спартак» сыграет с «Вильярреалом», а «Краснодар» – с «Севильей».

Лига Европы

2-й тур

Группа С

Группа G

Группа J

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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