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    «Арсенал»: «Кононов тренирует команду. Ничего не изменилось»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Футбол

    Пресс-служба тульского «Арсенала» заявила, что Олег Кононов остается главным тренером команды, несмотря на слухи про уход в «Спартак».

    «Арсенал» не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера.

    Олег Георгиевич тренирует команду, подготовка к матчу с «Анжи» идет в плановом режиме.

    После игры с «Локомотивом» ничего не изменилось», – заявили в пресс-службе «Арсенала».

    Ранее сообщалось, что Кононов написал заявление об уходе из «Арсенала» и возглавит «Спартак» 12 ноября.

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