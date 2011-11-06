«Арсенал»: «Кононов тренирует команду. Ничего не изменилось»

Пресс-служба тульского заявила, что Олег Кононов остается главным тренером команды, несмотря на слухи про уход в .

не собирается комментировать слухи относительно нашего главного тренера.

Олег Георгиевич тренирует команду, подготовка к матчу с «Анжи» идет в плановом режиме.

После игры с ничего не изменилось», – заявили в пресс-службе .

Ранее сообщалось, что Кононов написал заявление об уходе из «Арсенала» и возглавит «Спартак» 12 ноября.

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