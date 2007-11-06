Илья Казаков: «Карпин выдвигал «Спартаку» условия: защищенный контракт на несколько лет и сумма на трансферы»

Журналист Илья Казаков рассказал о причинах отказа тренеров Валерия Карпина и Леонарду Жардима от работы в .

«Карпин лучше многих понимал, как быстро в новейшей истории клуб расстается с тренерами. Точнее, даже не быстро, а внезапно. Иногда даже вскоре после публичных заявлений о большом кредите доверия.

Так было и с Черчесовым, и с самим Карпиным. И не только с ними. При том, что клуб в большинстве случаев угадывал с кандидатами — взять тех же и Микаэля Лаудрупа.

Но всем им почему-то не удавалось выстроить работу на долгое время или не удавалось раскрыть в Москве свой талант так, как это потом происходило в других командах.

Поэтому Карпин, как рассказывают, выдвинул в ответ на предложение прийти в «Спартак» свои условия — защищенный контракт на несколько лет и заданная сумма на трансферы, на укрепление состава.



Примерно то же самое говорил и Леонардо Жардим, освободившийся из . У него, как и у Карпина, была такая позиция: я ценю и уважаю себя и свое имя, поэтому покажите, на что вы готовы, чтобы получить такого тренера.

И речь шла не только о размере личного контракта, но и о масштабе трансферных вливаний в команду под их началом.

Кононов, как понимаю, смотрел на переговоры несколько иначе. Поскольку, в отличие от Черчесова, Карпина или Жардима, не мог сказать «Спартаку» то же, что и они.

И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны», – написал Казаков.