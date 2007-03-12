Арсен Венгер: «Дела у меня сейчас идут не очень, может, Гаттузо мне что-нибудь посоветует?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в 1/8 финала и ответил главному тренеру миланцев Дженнаро Гаттузо, который сказал, что находится по сравнению с Венгером в «детской категории».

«Не буду давать Дженнаро слишком много советов. Он очень опытный парень. К тому же, сейчас дела у меня идут не очень, может, он что-нибудь мне посоветует?

Лига Европы заставила меня немного подумать. В прошлом сезоне АПЛ мы набрали 75 очков, но не попали в Лигу чемпионов, не хватило одного балла. В этом сезоне мы не доберемся до нее. Так что Лига Европы – это возможность, нам нужно ей воспользоваться.

Но для начала нам нужно встретиться с и постараться выложиться, чтобы пройти дальше. Мне кажется, что противостояние будет напряженным, «Милан» сейчас хорош.

Бельерин травмирован, у него воспаленное колено, это показал снимок. Он не может тренироваться, поэтому он остался дома.

Ляказетт тоже не готов. Монреаля мы тоже не взяли – вчера он потренировался в общей группе, но пока не готов», – сказал Венгер.

Дженнаро Гаттузо: «Я в детской категории по сравнению с Венгером. Он тренирует уже 30 лет»