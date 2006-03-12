Дженнаро Гаттузо: «Я в детской категории по сравнению с Венгером. Он тренирует уже 30 лет»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо выступил на пресс-конференции накануне матча с «Арсеналом» в 1/8 финала .

«Это не дуэль с Венгером. В этом плане соперничества нет.

Венгер очень много выиграл за свою карьеру. Он руководит одной и той же командой 21-22 года. Мне же еще предстоит очень долгий путь.

Это будет интересный матч. Новая философия в моем лице против Венгера и его опыта. Ему нравится стиль, который основывается на владении мячом.

Я поприветствую Венгера, а затем отправлюсь на свою скамейку. Нельзя проводить какое-либо сравнение между нами.

Я участвовал в таких матчах в качестве игрока. Но сейчас все иначе. Я в детской категории по сравнению с Венгером. Я только начинаю, а он тренирует уже 30 лет», – сказал итальянец.