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    Дженнаро Гаттузо: «Я в детской категории по сравнению с Венгером. Он тренирует уже 30 лет»

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо Арсен Венгер премьер-лига Англия серия А Италия Лига Европы Арсенал

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо выступил на пресс-конференции накануне матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Это не дуэль с Венгером. В этом плане соперничества нет.

    Венгер очень много выиграл за свою карьеру. Он руководит одной и той же командой 21-22 года. Мне же еще предстоит очень долгий путь.

    Это будет интересный матч. Новая философия в моем лице против Венгера и его опыта. Ему нравится стиль, который основывается на владении мячом.

    Я поприветствую Венгера, а затем отправлюсь на свою скамейку. Нельзя проводить какое-либо сравнение между нами.

    Я участвовал в таких матчах в качестве игрока. Но сейчас все иначе. Я в детской категории по сравнению с Венгером. Я только начинаю, а он тренирует уже 30 лет», – сказал итальянец.

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