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    Деян Ловрен: «Вхожу в топ-5 защитников мира. Рамос совершает больше ошибок, чем я»

    Теги Ливерпуль Тьерри Анри премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 Деян Ловрен Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал свое заявление, что он является одним из лучших защитников в мире, а также поделился мнением об игре Серхио Рамоса.

    «Я сказал, что я один из лучших. Я не говорил, что я лучший. Скорее вхожу в топ-5. Назовите игрока, который бы играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира. Я такой второй в АПЛ после Тьерри Анри. Я искал эту информацию! Хоть я и проиграл в обоих финалах, я заслуживаю уважения.

    Не думаю, что я сказал что-то не то. Конечно, мои хейтеры с этим не согласятся. Что я могу сказать? Никто не идеален. Люди всегда замечают твои ошибки, а на хорошие вещи не обращают внимания. Я считаю, что не заслужил столько ненависти.

    Посмотрите на Серхио Рамоса, он совершает больше ошибок, чем я. Но он в «Реале», никто не заостряет внимание на ошибке, если команда выигрывает 5:1 или 5:2. Мне в этом плане не везет. Когда я ошибаюсь, мы обязательно проигрываем 0:1. Но я держусь. Без ошибок невозможно оказаться там, где я сейчас», – сказал Ловрен в интервью Copa90.

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