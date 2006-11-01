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    Яквинта о приговоре суда: «Это позор! Меня наказывают из-за происхождения, а ведь я чемпион мира»

    Теги Удинезе Винченцо Яквинта Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Футбол

    Бывший нападающий сборной Италии Винченцо Яквинта прокомментировал приговор суда о заключении в тюрьму на два года за незаконное хранение оружия.

    «Это позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я страдаю как загнанный пес, как и моя семья и дети.

    Я даже название этой мафиозной группы (Ндрангета – прим. Sports.ru) не слышал. Они просто разрушают мою жизнь.

    Меня наказывают из-за моего происхождения (Яквинта родом из Калабрии, там же зародилась Ндрангета – прим. Sports.ru), а ведь я чемпион мира по футболу. Этот приговор был вынесен без суда», – заявил Яквинта.

    Экс-форвард «Ювентуса» Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы за незаконное хранение оружия

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