Яквинта о приговоре суда: «Это позор! Меня наказывают из-за происхождения, а ведь я чемпион мира»

Бывший нападающий сборной Италии Винченцо Яквинта прокомментировал приговор суда о заключении в тюрьму на два года за незаконное хранение оружия.

«Это позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я страдаю как загнанный пес, как и моя семья и дети.

Я даже название этой мафиозной группы (Ндрангета – прим. Sports.ru) не слышал. Они просто разрушают мою жизнь.

Меня наказывают из-за моего происхождения (Яквинта родом из Калабрии, там же зародилась Ндрангета – прим. Sports.ru), а ведь я чемпион мира по футболу. Этот приговор был вынесен без суда», – заявил Яквинта.

Экс-форвард «Ювентуса» Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы за незаконное хранение оружия