Криштиану Роналду: «Надеюсь, класико окажется счастливым для «Реала»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от сегодняшнего класико в 10-м туре .

«Я очень уважаю «Барселону», но в моем сердце.

Поэтому я надеюсь, что сегодняшний матч окажется счастливым для , – заявил Роналду.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию класико, а также видеотрансляцию. Начало – в 18:15 по московскому времени.

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