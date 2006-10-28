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    Криштиану Роналду: «Надеюсь, класико окажется счастливым для «Реала»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Класико Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от сегодняшнего класико в 10-м туре Ла Лиги.

    «Я очень уважаю «Барселону», но «Реал» в моем сердце.

    Поэтому я надеюсь, что сегодняшний матч окажется счастливым для «Реала», – заявил Роналду.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию класико, а также видеотрансляцию. Начало – в 18:15 по московскому времени.

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