Роналду об изнасиловании: «Я наслаждаюсь футболом и жизнью. Правда всегда выясняется»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес от американской модели Кэтрин Майорги.

«Я знаю, что являюсь для многих примером как на поле, так и за его пределами. Поэтому я всегда улыбаюсь.

У меня есть все, я играю в отличной команде, у меня хорошая семья. Я счастливый человек.

Мы сделали заявление две недели назад. Конечно, я не собираюсь лгать в этой ситуации. Мои адвокаты полны уверенности, и я вместе с ними.

Самое главное, что я наслаждаюсь футболом, я наслаждаюсь жизнью. Правда всегда выясняется», – сказал Роналду.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно