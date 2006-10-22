Наверх

    Роналду об изнасиловании: «Я наслаждаюсь футболом и жизнью. Правда всегда выясняется»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес от американской модели Кэтрин Майорги.

    «Я знаю, что являюсь для многих примером как на поле, так и за его пределами. Поэтому я всегда улыбаюсь.

    У меня есть все, я играю в отличной команде, у меня хорошая семья. Я счастливый человек.

    Мы сделали заявление две недели назад. Конечно, я не собираюсь лгать в этой ситуации. Мои адвокаты полны уверенности, и я вместе с ними.

    Самое главное, что я наслаждаюсь футболом, я наслаждаюсь жизнью. Правда всегда выясняется», – сказал Роналду.

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться