Массимилиано Аллегри: «Гол Роналду надо показывать детям – пусть пытаются повторить»

Главный тренер Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 10-го тура чемпионата Италии с (2:1).

«Когда команда выиграет 12 из 13 матчей, может начать сказываться усталость.

Мы начали достаточно хорошо, но потом снизили темп и несколько раз игроки «Эмполи» ловила нас на контратаках. Их центрфорвард и другие футболисты могут доставить массу неудобств после быстрых выпадов.

Второй тайм мы провели лучше, отчасти потому, что устали игроки соперника.

Это был матч, в которой нам нужно было побеждать независимо от показанной игры, но стоит отдать должное «Эмполи».

Дибала играл хорошо, особенно во втором тайме. Он потрясающий игрок, прибавляет от игры к игре. У него отличная выносливость, и когда он получает пространство, он проявляет себя с лучшей стороны.

Гол Роналду – это то, что нужно показывать детям. Пусть пытаются повторить», – сказал Аллегри.