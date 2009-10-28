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    Массимилиано Аллегри: «Гол Роналду надо показывать детям – пусть пытаются повторить»

    Теги Эмполи Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия видео Массимилиано Аллегри Пауло Дибала Футбол

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (2:1). 

    «Когда команда выиграет 12 из 13 матчей, может начать сказываться усталость.

    Мы начали достаточно хорошо, но потом снизили темп и несколько раз игроки «Эмполи» ловила нас на контратаках. Их центрфорвард и другие футболисты могут доставить массу неудобств после быстрых выпадов. 

    Второй тайм мы провели лучше, отчасти потому, что устали игроки соперника.

    Это был матч, в которой нам нужно было побеждать независимо от показанной игры, но стоит отдать должное «Эмполи».

    Дибала играл хорошо, особенно во втором тайме. Он потрясающий игрок, прибавляет от игры к игре. У него отличная выносливость, и когда он получает пространство, он проявляет себя с лучшей стороны.

    Гол Роналду – это то, что нужно показывать детям. Пусть пытаются повторить», – сказал Аллегри.

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