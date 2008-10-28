Наверх

    «СЭ»: «Спартак» проведет переговоры с Карпиным

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Арсенал Тула Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Представители «Спартака» сегодня проведут переговоры с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», представители московского клуба связывались с 49-летним специалистом до субботнего матча с «Анжи». Встреча сторон запланирована на сегодня.

    «Ростов» в курсе интереса к тренеру со стороны «Спартака». Отступных в контракте Карпина с ростовским клубом нет.

    По данным источника, «Спартак» сохраняет договоренность с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым о контракте до конца сезона.

    Но стороны не могут договориться о сумме компенсации, которую необходимо заплатить тульскому клубу за разрыв контракта с тренером, который рассчитан до конца года.

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться