«СЭ»: «Спартак» проведет переговоры с Карпиным

Представители сегодня проведут переговоры с главным тренером «Ростова» .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представители московского клуба связывались с 49-летним специалистом до субботнего матча с «Анжи». Встреча сторон запланирована на сегодня.

«Ростов» в курсе интереса к тренеру со стороны «Спартака». Отступных в контракте Карпина с ростовским клубом нет.

По данным источника, «Спартак» сохраняет договоренность с главным тренером тульского Олегом Кононовым о контракте до конца сезона.

Но стороны не могут договориться о сумме компенсации, которую необходимо заплатить тульскому клубу за разрыв контракта с тренером, который рассчитан до конца года.