Мещеряков о книге Семина: «Это не пойдет на пользу «Локомотиву». Выскажу ему свои мысли лично»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, содержащуюся в опубликованной автобиографии , главного тренера команды.

В частности, Семин критикует спортивного директора «Локо» .

«Я не собираюсь повторять крылатое выражение – книгу не читал, но осуждаю. У нас в стране свобода слова, но книгу Юрия Семина я действительно не читал, и, честно говоря, времени на это нет.

Надеюсь, доведется прочесть мемуары многих людей, когда выйду на пенсию, и если говорить о моем личном отношении к мемуаристике как к литературному жанру, то считаю, что, если кто-то пишет книгу о каких-либо событиях, которые имеют существенную отдаленность от настоящего времени, то это позволяет автору подумать и посмотреть на события с разных сторон и дать более объективную оценку происходившему.

Поэтому лично я не очень люблю книги, описывающие текущие события, в них много субъективизма. На мой взгляд, само решение об издании книги, описывающей текущие события или людей, которые в них принимают участие в сколько-нибудь, как кому-то может показаться, негативном свете, по меньшей мере, некорректно. Это не идет и не может идти на пользу ни текущим отношениям, ни той организации, в которой ты работаешь.

Предпочитаю выяснять отношения и спорить с людьми глаза в глаза, а не использовать для этого другие способы. Это касается всех, и это моя твердая позиция. Собственные соображения по поводу этой ситуации я обязательно выскажу в личном порядке, однако, как я уже говорил, у нас в стране свобода слова.

Уверен, что мы, в «Локомотиве», уже вышли из детсадовского возраста, когда чересчур трепетно относились к словам своих одногруппников», – заявил Мещеряков.

Юрий Семин написал книгу и рассказал в ней о проблемах с Геркусом