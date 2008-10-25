Семин о Штоффельсхаусе: «За какие заслуги он стал спортивным директором? Он хотел продать Миранчука и был против покупки Кверквелии»

Главный тренер Юрий Семин в своей книге «Возвращение на пьедестал» раскритиковал работу спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В «Шальке» немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно.

Приглашение в «Локомотив» Штоффельсхауса объясняли намерением изменить направление работы в детско-юношеском секторе, поскольку немец вроде бы тренировал в «Шальке» какие-то юношеские команды. Но эта идея повисла в воздухе, по-прежнему остается нереализованной. А направление у Штоффельсхауса одно — решение вопросов трансферов игроков. Причем его суждение в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом. Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в «Локомотив» только прежних игроков «Шальке»? Видимо, этим клубом его «широкие» связи и ограничиваются. И как он может работать в России, если русского языка не знает. Мне кажется, что, приехав на работу в другую страну, ее язык нужно выучить обязательно. Сильно сомневаюсь, что в серьезном клубе Германии позволили бы работать российскому специалисту, не знающему немецкого языка.

Господин Штоффельсхаус успел заронить большие сомнения в своей квалификации. Например, он был против приобретения у «Рубина» Соломона Кверквелии, дал согласие на уход Алексея Миранчука, который ему не нравился. Сказал: «Пусть еще добавят за него денег и забирают». Сейчас за нашего грузина предлагает хорошие деньги английский «Лестер», а братья Миранчуки попали в состав сборной̆ России на чемпионат мира и вообще они, наши воспитанники — основа будущего «Локомотива». Очень сомневаюсь, что и сейчас без этих трех футболистов «Локомотив» смог бы завоевать свой третий чемпионский титул.

К заслугам немца относят приобретение Джефферсона Фарфана. Но, во-первых, это не какая-то находка селекционера. Фарфана, как, кстати, и Эдера, знает весь мир по выступлениям за и «Шальке». Во-вторых, спортивный директор из своего московского кабинета его не видел и не представлял, в каком состоянии находится футболист, полтора года не игравший. А он, приехавший к нам, и на футболиста не был похож. Это хорошо, что перуанцу так понравилось в «Локомотиве», что он захотел во что бы то ни стало вернуться в большой футбол, сбросил немыслимое число лишних килограммов, игрой, забитыми голами добился возвращения в свою национальную сборную и поехал на чемпионат мира.

Но в силу возраста и Фарфан и Эдер стали нашими помощниками на короткий срок. А главное качество спортивного директора — работа на перспективу — открыть талант, привезти его в клуб, чтобы через какое-то время он смог вырасти у нас в настоящего мастера и принести «Локомотиву» реальный доход», – написал Семин в своей книге.

Юрий Семин написал книгу и рассказал в ней о проблемах с Геркусом