«Рига» ведет переговоры с клубом РПЛ по Скрипнику. Это не «Спартак»

Александр Пронин, генеральный директор латвийской «Риги», не подтвердил, что ведет переговоры со по поводу тренера Виктора Скрипника.

«Ведем переговоры по поводу с одним из клубов российской премьер-лиги.

Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про «Спартак», это слухи», – сказал Пронин.

Ранее о переговорах Скрипника со «Спартаком» сообщил комментатор Михаил Моссаковский.

Михаил Моссаковский: «Сегодня «Спартак» встретится с представителями Скрипника»