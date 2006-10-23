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    «Рига» ведет переговоры с клубом РПЛ по Скрипнику. Это не «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Латвия Виктор Скрипник Рига Р-Спорт Футбол

    Александр Пронин, генеральный директор латвийской «Риги», не подтвердил, что ведет переговоры со «Спартаком» по поводу тренера Виктора Скрипника.

    «Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов российской премьер-лиги.

    Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про «Спартак», это слухи», – сказал Пронин.

    Ранее о переговорах Скрипника со «Спартаком» сообщил комментатор Михаил Моссаковский.

    Михаил Моссаковский: «Сегодня «Спартак» встретится с представителями Скрипника»

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