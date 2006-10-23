«Рига» ведет переговоры с клубом РПЛ по Скрипнику. Это не «Спартак»

Александр Пронин, генеральный директор латвийской «Риги», не подтвердил, что ведет переговоры со «Спартаком» по поводу тренера Виктора Скрипника.
«Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов российской премьер-лиги.
Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про «Спартак», это слухи», – сказал Пронин.
Ранее о переговорах Скрипника со «Спартаком» сообщил комментатор Михаил Моссаковский.
Михаил Моссаковский: «Сегодня «Спартак» встретится с представителями Скрипника»