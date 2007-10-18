Евгений Бушманов: «Правильно не выпустил Чалова против Сербии. Федя зависим от команды, он не создает голы из ничего»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов пояснил свою позицию по форварду команды .

– Как часто вам припоминали тот факт, что вы не выпустили Чалова в проигранном сентябрьском матче с Сербией?

– У нас всегда в каждом матче выходил состав, который на данный момент был сильнейшим. В той игре было принято решение поставить Мелкадзе. До сих пор считаю, что это было правильное решение.

На тот момент мы полагали, что Мелкадзе будет предпочтительнее. Это наш нападающий номер один в отборочном цикле, он забивал. И ту самую игру с сербами провел хорошо. А мы, еще раз скажу, играли с преимуществом.

– Претензии со стороны болельщиков понятны. А специалисты вам высказывали за то решение?

– Изначально, еще до матча, мне было понятно, что начнутся такие вопросы. Потому что Федя играет за ЦСКА, забивает в премьер-лиге. Но поймите: у Чалова бомбардирские качества, он их демонстрирует, но он очень командный игрок. Федя зависим от команды. Он не такой форвард, который берет мяч, обыгрывает двоих-троих и создает гол из ничего. Свою эффективность Чалов показывает тогда, когда вписан в коллективную игру, когда партнеры его понимают, когда он понимает партнеров.

Неслучайно в октябре Федя провел оба матча и в каждом был хорош, забивал. Потому что получилась армейская связка. В сентябре этой связки не существовало в природе в принципе! Обляков тогда только перешел в ЦСКА, Ахметов набирал форму, а до этого не играл чуть ли не целый год в «Рубине».

И мы не стали его привлекать в команду тогда, потому что вряд ли бы сыграл хорошо. А сейчас ребята провели месяц в клубе, сыгрались, начали друг друга понимать – и мы сделали на них ставку, – сказал Бушманов.

Под руководством Бушманова команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.

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