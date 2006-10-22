«Спартак»: «Оформление виз началось задолго до тренировок Глушакова и Ещенко с дублем»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу новостей в СМИ, касающихся клуба.
«Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со «Спартаком», которые не соответствуют действительности.
Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову «за спиной главного тренера».
На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы.
Сообщалось также, что Массимо Каррера был против участия «Спартака» в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре.
На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании.
Отметим, что «Матч ТВ» намерен транслировать матчи турнира в Катаре не на платном, а на общедоступном канале», – говорится в заявлении «Спартака».
Глушаков и Ещенко, напомним, были отправлены в дубль Каррерой из-за лайка под стихотворением, в котором актер Дмитрий Назаров критикует тренера.
Сегодня стало известно, что Глушаков и Ещенко возвращаются в основу «Спартака» после отставки Карреры.
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов