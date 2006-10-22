«Спартак»: «Оформление виз началось задолго до тренировок Глушакова и Ещенко с дублем»

выступил с заявлением по поводу новостей в СМИ, касающихся клуба.

«Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со , которые не соответствуют действительности.

Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову «за спиной главного тренера».

На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на .

Сообщалось также, что Массимо Каррера был против участия в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре.

На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании.

Отметим, что «Матч ТВ» намерен транслировать матчи турнира в Катаре не на платном, а на общедоступном канале», – говорится в заявлении .

Глушаков и Ещенко, напомним, были отправлены в дубль Каррерой из-за лайка под стихотворением, в котором актер Дмитрий Назаров критикует тренера.

Сегодня стало известно, что Глушаков и Ещенко возвращаются в основу после отставки Карреры.

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