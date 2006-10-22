Наверх

    «Спартак»: «Оформление виз началось задолго до тренировок Глушакова и Ещенко с дублем»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Лига Европы телевидение Денис Глушаков СМИ Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

    «Спартак» выступил с заявлением по поводу новостей в СМИ, касающихся клуба.

    «Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со «Спартаком», которые не соответствуют действительности.

    Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову «за спиной главного тренера».

    На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы.

    Сообщалось также, что Массимо Каррера был против участия «Спартака» в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре.

    На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании.

    Отметим, что «Матч ТВ» намерен транслировать матчи турнира в Катаре не на платном, а на общедоступном канале», – говорится в заявлении «Спартака».

    Глушаков и Ещенко, напомним, были отправлены в дубль Каррерой из-за лайка под стихотворением, в котором актер Дмитрий Назаров критикует тренера.

    Сегодня стало известно, что Глушаков и Ещенко возвращаются в основу «Спартака» после отставки Карреры.

    Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

    Массимо Каррера, каким он останется в истории «Спартака»

    Опрос

    Рианчо, Жардим, Тихонов или Черчесов?

    16172 голосa 4
    • Рауль Рианчо
      12%
    • Станислав Черчесов
      15%
    • Андрей Тихонов
      19%
    • Леонарду Жардим
      29%
    • Кто-то другой
      25%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться