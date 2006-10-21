Наверх

    Глушакову и Ещенко оформляют британские визы к матчу с «Рейнджерс»

    Теги Спартак Рейнджерс Андрей Ещенко Лига Европы Денис Глушаков Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко могут полететь с командой на матч Лиги Европы с «Рейнджерс».

    По информации «Спорт-Экспресса», игрокам оформляют британские визы. Это же является еще одним свидетельством в пользу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

    Глушаков и Ещенко, напомним, были отправлены в дубль Каррерой из-за лайка под стихотворением актера Дмитрия Назарова.

    Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, а на его пост претендуют Брендан Роджерс, а также Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев и неназванный немецкий тренер.

    Ужасная осень «Спартака» продолжается

    Опрос

    Увольнять Карреру?

    28192 голосa 190
    • Да
      40%
    • Нет
      60%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться