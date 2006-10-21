Глушакову и Ещенко оформляют британские визы к матчу с «Рейнджерс»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко могут полететь с командой на матч с «Рейнджерс».

По информации «Спорт-Экспресса», игрокам оформляют британские визы. Это же является еще одним свидетельством в пользу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

Глушаков и Ещенко, напомним, были отправлены в дубль Каррерой из-за лайка под стихотворением актера Дмитрия Назарова.

Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, а на его пост претендуют Брендан Роджерс, а также Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев и неназванный немецкий тренер.

Ужасная осень «Спартака» продолжается