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    Арбитр отменил гол «Реала» после VAR. Мадридцы не забивают 5 игр подряд

    Теги Реал Мадрид Леванте Ла Лига судьи видео Иско Рафаэль Варан Рохер Марти видеоповторы Гильермо Куадра Фернандес Футбол

    «Реал» уступает «Леванте» в матче 9-го тура чемпионата Испании (0:2, первый тайм).

    В середине первого тайма хавбек Марко Асенсио забил гол, однако арбитр Гильермо Куадра Фернандес отменил взятие ворот. Система видеопомощи VAR зафиксировала офсайд у Асенсио, к которому мяч прилетел, отскочив от перекладины.

    Таким образом, безголевая серия «Реала» продолжается и насчитывает пять матчей – 4 в Ла Лиге, 1 матч в Лиге чемпионов.

    Ранее судья назначил штрафной в сторону ворот «Реала», но после использования VAR указал на точку – защитник Рафаэль Варан сыграл рукой, находясь в своей штрафной. Рохер Марти реализовал одиннадцатиметровый.

    Sports.ru в прямом эфире показывает видеотрансляцию матча.

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