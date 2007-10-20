Арбитр отменил гол «Реала» после VAR. Мадридцы не забивают 5 игр подряд

уступает «Леванте» в матче 9-го тура чемпионата Испании (0:2, первый тайм).

В середине первого тайма хавбек Марко Асенсио забил гол, однако арбитр отменил взятие ворот. Система видеопомощи VAR зафиксировала офсайд у Асенсио, к которому мяч прилетел, отскочив от перекладины.

Таким образом, безголевая серия «Реала» продолжается и насчитывает пять матчей – 4 в Ла Лиге, 1 матч в Лиге чемпионов.

Ранее судья назначил штрафной в сторону ворот «Реала», но после использования VAR указал на точку – защитник сыграл рукой, находясь в своей штрафной. Рохер Марти реализовал одиннадцатиметровый.

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