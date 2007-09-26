Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Севилья» – «Реал»

В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома крупно обыграл «Уэску» (3:0), «Барселона» сыграет в гостях с «Леганесом», а «Реал» – с «Севильей.
Чемпионат Испании
6-й тур
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 26 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 26 сентября, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 27 сентября, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.00, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 1:0 – 68 Эрмосо.
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Эспаньол –
Лопес, Росалес, Дуарте, Эрмосо, Вила, Дардер, Марк Рока, Мелендо (Санчес, 79), Пьятти, Баптистао (Перес, 71), Гарсия (Иглесиас, 61).
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Эйбар –
Дмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Бигас, Кукурелья, Альварес (Энрик, 78), Жордан, Де Бласис, Орельяна, Милья (Эскаланте, 61), Кардона (Шарлес, 64).
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Аноэта»
- Голы:
- 1:0 – 5 Баутиста, 1:1 – 31 Адвинкула, 1:2 – 36, пенальти Трехо, 2:2 – 78 Виллиан Жозе.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Элустондо, Морено, Родригес, Мерино, Субельдия (Ильярраменди, 61), Сангальи (Сурутуса, 77), Пардо (Виллиан Жозе, 63), Ойарсабаль, Баутиста.
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Гальвес, Амат, Морено, Комесанья, Какута, Медран (Имбула, 65), Трехо, Бебе (Эмбарба, 71), де Томас (Алегрия, 76).
- Дата проведения
- 25 сентября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Карлос Исаак, Хименес (Люка Эрнандес, 39), Годин, Филипе Луис, Корреа, Парти, Коке, Лемар, Диего Коста (Желсон Мартинш, 65), Гризманн (Калинич, 53).
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Уэска –
Вернер, Мирамон, Эчейта, Рубен Семеду, Луизинью (Акапо, 69), Алекс Гальяр, Мелеро, Мусто, Феррейро, Эрнандес (Агилера Нуньес, 46), Лонго (Авила, 56).
- Предупреждения:
- Рубен Семеду (45), Мусто (67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.