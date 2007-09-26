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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Севилья» – «Реал»

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    В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома крупно обыграл «Уэску» (3:0), «Барселона» сыграет в гостях с «Леганесом», а «Реал» – с «Севильей.

    Чемпионат Испании

    6-й тур

    Леганес – Барселона
    Дата проведения
    26 сентября, 21.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетик – Вильярреал
    Дата проведения
    26 сентября, 21.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Реал Мадрид
    Дата проведения
    26 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Валенсия – Сельта
    Дата проведения
    26 сентября, 23.00, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вальядолид – Леванте
    Дата проведения
    27 сентября, 21.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Хетафе
    Дата проведения
    27 сентября, 21.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Жирона – Бетис
    Дата проведения
    27 сентября, 23.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Эйбар 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 68 Эрмосо.
    ЭспаньолЛопес, Росалес, Дуарте, Эрмосо, Вила, Дардер, Марк Рока, Мелендо (Санчес, 79), Пьятти, Баптистао (Перес, 71), Гарсия (Иглесиас, 61).
    ЭйбарДмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Бигас, Кукурелья, Альварес (Энрик, 78), Жордан, Де Бласис, Орельяна, Милья (Эскаланте, 61), Кардона (Шарлес, 64).
    Предупреждения:
    Гарсия (25), Баптистао (60), Жордан (66), Бигас (74).

     

    Реал Сосьедад – Райо Вальекано 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Баутиста, 1:1 – 31 Адвинкула, 1:2 – 36, пенальти Трехо, 2:2 – 78 Виллиан Жозе.
    Реал СосьедадРульи, Сальдуа, Элустондо, Морено, Родригес, Мерино, Субельдия (Ильярраменди, 61), Сангальи (Сурутуса, 77), Пардо (Виллиан Жозе, 63), Ойарсабаль, Баутиста.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Гальвес, Амат, Морено, Комесанья, Какута, Медран (Имбула, 65), Трехо, Бебе (Эмбарба, 71), де Томас (Алегрия, 76).
    Предупреждения:
    Субельдия (15), Адвинкула (61), Какута (62), Морено (77), Мерино (81), Сальдуа (89), Трехо (90).

     

    Атлетико – Уэска 3:0 (3:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 сентября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Гризманн, 2:0 – 29 Парти, 3:0 – 33 Коке.
    АтлетикоОблак, Карлос Исаак, Хименес (Люка Эрнандес, 39), Годин, Филипе Луис, Корреа, Парти, Коке, Лемар, Диего Коста (Желсон Мартинш, 65), Гризманн (Калинич, 53).
    УэскаВернер, Мирамон, Эчейта, Рубен Семеду, Луизинью (Акапо, 69), Алекс Гальяр, Мелеро, Мусто, Феррейро, Эрнандес (Агилера Нуньес, 46), Лонго (Авила, 56).
    Предупреждения:
    Рубен Семеду (45), Мусто (67).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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