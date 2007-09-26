Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Севилья» – «Реал»

В 6-м туре испанской примеры «Атлетико» дома крупно обыграл «Уэску» (3:0), «Барселона» сыграет в гостях с «Леганесом», а «Реал» – с «Севильей.

Чемпионат Испании

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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