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    Чемпионат Испании. «Сосьедад» – «Валенсия», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Реал» против «Атлетико»

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    В 7-м туре испанской примеры «Барселона» принимает «Атлетик», «Реал» играет с «Атлетико», «Севилья» отправляется в гости к «Эйбару».

    Чемпионат Испании

    7-й тур

    Реал Сосьедад – Валенсия 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    29 сентября, 14.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 36 Гамейро.
    Реал СосьедадМойя, Элустондо, Родригес, Сальдуа (Сандро Рамирес, 46), Навас, Мерино (Пардо, 16), Ильярраменди, Сурутуса, Субельдия, Ойарсабаль (Баутиста, 76), Виллиан Жозе.
    ВаленсияНето, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 76), Черышев (Гонсалу Гедеш, 60), Гамейро, Батшуайи (Родриго, 68).
    Предупреждения:
    Тони Лато (9), Черышев (45), Субельдия (63), Габриэл (70), Элустондо (80).

     

    Барселона – Атлетик
    Дата проведения
    29 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Севилья
    Дата проведения
    29 сентября, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Атлетико
    Дата проведения
    29 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уэска – Жирона
    Дата проведения
    30 сентября, 13.00, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Вальядолид
    Дата проведения
    30 сентября, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леванте – Алавес
    Дата проведения
    30 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Леганес
    Дата проведения
    30 сентября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Райо Вальекано – Эспаньол 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    28 сентября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 де Томас, 1:1 – 19 Иглесиас, 1:2 – 45 Гранеро, 2:2 – 47, пенальти Какута.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Комесанья, Какута (Эмбарба, 65), Трехо (Посо, 65), Имбула, Бебе (Гарсия, 78), де Томас.
    ЭспаньолЛопес, Лопес, Налдо, Эрмосо, Вила, Марк Рока (Дардер, 87), Баптистао (Перес, 71), Санчес, Гранеро (Мелендо, 82), Гарсия, Иглесиас.
    Предупреждения:
    Бебе (58), Комесанья (64), Гранеро (79), Марк Рока (83), Санчес (87), Гарсия (88).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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