Чемпионат Испании. «Сосьедад» – «Валенсия», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Реал» против «Атлетико»

В 7-м туре испанской примеры «Барселона» принимает «Атлетик», «Реал» играет с «Атлетико», «Севилья» отправляется в гости к «Эйбару».

Чемпионат Испании

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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