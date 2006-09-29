Чемпионат Испании. «Сосьедад» – «Валенсия», «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Реал» против «Атлетико»

В 7-м туре испанской примеры «Барселона» принимает «Атлетик», «Реал» играет с «Атлетико», «Севилья» отправляется в гости к «Эйбару».
Чемпионат Испании
7-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 14.00, «Аноэта»
- Гол:
- 0:1 – 36 Гамейро.
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Реал Сосьедад –
Мойя, Элустондо, Родригес, Сальдуа (Сандро Рамирес, 46), Навас, Мерино (Пардо, 16), Ильярраменди, Сурутуса, Субельдия, Ойарсабаль (Баутиста, 76), Виллиан Жозе.
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Валенсия –
Нето, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 76), Черышев (Гонсалу Гедеш, 60), Гамейро, Батшуайи (Родриго, 68).
- Дата проведения
- 29 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 30 сентября, 13.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Морено, Комесанья, Какута (Эмбарба, 65), Трехо (Посо, 65), Имбула, Бебе (Гарсия, 78), де Томас.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Налдо, Эрмосо, Вила, Марк Рока (Дардер, 87), Баптистао (Перес, 71), Санчес, Гранеро (Мелендо, 82), Гарсия, Иглесиас.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.