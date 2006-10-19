Голкипер «Анжи» Дюпин: «За 8 месяцев не получил ни одной зарплаты»

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о финансовом состоянии клуба и долгах перед игроками в преддверии матча РПЛ с .

– Договорились с командой заранее: работаем в прежнем режиме, но да, можем бойкотировать игру с . В итоге с нами так и не рассчитались – даже частично, – но мы все равно выйдем на поле. И сегодня, и в ближайших матчах.

Ради болельщиков и Дагестана. Верю, что найдутся неравнодушные к «Анжи» люди, которые помогут клубу.

– Какие именно расходы в «Анжи» при вас урезали?

– Как-то уменьшают. Денег клубом тратится меньше. Команда этого, в принципе, не ощущает. Все, что положено – питание, проживание – сохраняется.

На выезде тоже кормят, не только на базе. Один раз только по прилете не было обеда, только ужин в отеле. Спросил у начальника: «Как так?» – «Покушаете в самолете, ужин – через некоторое время». – «А если кто-то не ест то, что в самолете подают? Там же сэндвичи с майонезом». – «Ну, нет обеда». Сделал на этом акцент в интервью, но не так перевернули.

– Чего приходится себя лишать?

– Живу, как жил – не на широкую ногу. Просто у футболистов век короткий. Нужно за карьеру что-то заработать, чтобы осталось на будущее. Когда играл в , начал строить дом. Сейчас работы пришлось отложить.

За прошлый сезон «Кубань» мне уже была должна за пять месяцев. И в «Анжи» до сих пор я ни разу зарплаты не получил. Все это длится восемь месяцев.

Занимаю у друзей, были свои вложения, они приносят маленький доход. Плюс Кадиев дал какие-то премии за победы над «Уралом» (через неделю-полторы после матча) и «Динамо».

Чтобы ничего не отвлекало, чтобы настраиваться на матчи, хочется получать зарплату вовремя – или просто получать. Но когда так долго ничего не приходит, голова забивается другим. Тяжело не думать о том, что надо платить за квартиру, что у сына школа, футбол.

– Знали о положении «Анжи», когда переходили сюда?

– Много у кого уже были задержки по зарплате, месяца три-четыре. Когда начинали сезон, хозяин сказал: какие-то деньги появятся примерно через полтора месяца.

– Появились?

– Те, которые обещали – нет. Я был готов к проблемам. Сразу решил для себя: не буду концентрироваться в «Анжи» на деньгах. Дай бог, чтобы все было хорошо. Нет – переживем.

Задача другая: мне дали шанс играть в премьер-лиге, его нельзя было упустить, – сказал Дюпин.

Футболисты «Анжи» сыграют с ЦСКА и в других матчах, хотя клуб не начал выплачивать долги