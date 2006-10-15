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    Дмитрий Белоруков: «Если до 18 октября «Анжи» не начнет гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим»

    Теги ЦСКА Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия Анжи кризис Футбол

    Капитан «Анжи» Дмитрий Белоруков подтвердил, что игроки команды могут бойкотировать матч РПЛ с ЦСКА из-за долгов.

    – Ваше условие не выйти на игру с ЦСКА по-прежнему в силе?

    – Ничего не поменялось. В силе.

    – Крайний срок – 18 октября?

    – Да. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим.

    – За последние дни был какой-то диалог с руководством?

    – Нет, никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.

    – В любом случае планируете лететь в Махачкалу, чтобы провести тренировку перед матчем с ЦСКА?

    – Не знаю, как это будет выглядеть. Может, вообще не полетим. Какой смысл, если деньги не начнут платить?

    – Бойкот игры с ЦСКА – единогласное решение команды?

    – Да, конечно. Общее решение, – сказал Белоруков.

    Матч «Анжи» – ЦСКА запланирован на 19 октября.

    «Анжи» заплатил игрокам премиальные за победу над «Динамо». С 12 по 14 октября клуб приступит к выплате зарплат

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