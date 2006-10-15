Дмитрий Белоруков: «Если до 18 октября «Анжи» не начнет гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим»

Капитан «Анжи» Дмитрий Белоруков подтвердил, что игроки команды могут бойкотировать матч РПЛ с из-за долгов.

– Ваше условие не выйти на игру с ЦСКА по-прежнему в силе?

– Ничего не поменялось. В силе.

– Крайний срок – 18 октября?

– Да. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим.

– За последние дни был какой-то диалог с руководством?

– Нет, никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.

– В любом случае планируете лететь в Махачкалу, чтобы провести тренировку перед матчем с ЦСКА?

– Не знаю, как это будет выглядеть. Может, вообще не полетим. Какой смысл, если деньги не начнут платить?

– Бойкот игры с ЦСКА – единогласное решение команды?

– Да, конечно. Общее решение, – сказал Белоруков.

Матч «Анжи» – ЦСКА запланирован на 19 октября.

«Анжи» заплатил игрокам премиальные за победу над «Динамо». С 12 по 14 октября клуб приступит к выплате зарплат

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин