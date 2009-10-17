Адвокат Мамаева: «Мой клиент лично принес извинения потерпевшим на очной ставке»

Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о состоянии футболиста в СИЗО.

– Если Мамаеву в течении десяти дней не предъявят обвинения в уголовном деле, то его должны выпустить из СИЗО?

– Да, срок истекает 20-го числа. Либо суд рассмотрит положительно наше ходатайство, которое мы заявили еще позавчера, о том, чтобы прекратили уголовное преследование в отношении Павла в связи с его полной непричастностью к совершению хулиганства. У них есть трое суток на рассмотрение, которые истекают завтра.

– Если оно будет удовлетворено, то 19-го числа Мамаев уже может выйти на свободу?

– Нет, 19-го числа инстанция будет только рассматривать нашу жалобу на меру пресечения. У следствия есть возможность самостоятельно принять процессуальное решение и отменить эту меру пресечения и избрать любую иную, которую считает необходимым не связанное с содержанием под стражей.

Информации о том, что якобы Павла могут выпустить уже сегодня, у меня нет. Полагаю, что в любом случае следствие дождется принятие судом решения по нашей апелляционной жалобе. Тем более, ее срок назначен достаточно быстро и мы очень надеемся, что к нашим доводам прислушаются и дадут справедливую и обоснованную оценку.

– Как себя чувствует Павел?

– Безусловно, СИЗО – это не самое лучшее место для спортсмена. Понятно, что он переживает за случившиеся. В том числе и из-за действий, которые он совершил в отношении потерпевших. Павел принес извинения. Он имел возможность сделать это лично. Он также передал извинения людям, которые его знали, близким, знакомым, родственникам и болельщикам, – сказал Бушманов.