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    Адвокат Мамаева: «Мой клиент лично принес извинения потерпевшим на очной ставке»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о состоянии футболиста в СИЗО.

    – Если Мамаеву в течении десяти дней не предъявят обвинения в уголовном деле, то его должны выпустить из СИЗО?

    – Да, срок истекает 20-го числа. Либо суд рассмотрит положительно наше ходатайство, которое мы заявили еще позавчера, о том, чтобы прекратили уголовное преследование в отношении Павла в связи с его полной непричастностью к совершению хулиганства. У них есть трое суток на рассмотрение, которые истекают завтра.

    – Если оно будет удовлетворено, то 19-го числа Мамаев уже может выйти на свободу?

    – Нет, 19-го числа инстанция будет только рассматривать нашу жалобу на меру пресечения. У следствия есть возможность самостоятельно принять процессуальное решение и отменить эту меру пресечения и избрать любую иную, которую считает необходимым не связанное с содержанием под стражей.

    Информации о том, что якобы Павла могут выпустить уже сегодня, у меня нет. Полагаю, что в любом случае следствие дождется принятие судом решения по нашей апелляционной жалобе. Тем более, ее срок назначен достаточно быстро и мы очень надеемся, что к нашим доводам прислушаются и дадут справедливую и обоснованную оценку.

    – Как себя чувствует Павел?

    – Безусловно, СИЗО – это не самое лучшее место для спортсмена. Понятно, что он переживает за случившиеся. В том числе и из-за действий, которые он совершил в отношении потерпевших. Павел принес извинения. Он имел возможность сделать это лично. Он также передал извинения людям, которые его знали, близким, знакомым, родственникам и болельщикам, – сказал Бушманов.

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