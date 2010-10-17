Адвокат Пака: «Мамаев не нанес моему клиенту повреждений. Расхождений в показаниях нет»

Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина рассказала о ходе дела с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

– Павел Мамаев лично не нанес Паку повреждений. Это видно даже на тех отрывках записи, которые все посмотрели. В «Кофемании» он нанес побои Сергею Гайсину, который пытался успокоить компанию и оградить коллегу от дальнейшего избиения.

В этом смысле никаких расхождений в показаниях об обстоятельствах дела между Паком и Мамаевым не существовало изначально. Ставить здесь вопрос о наличии или отсутствии претензий лично у Пака просто некорректно!

– То есть у Пака нет претензий к Мамаеву?

– Я вам эту фразу не произнесу. Ее произносят те, кто не уважает ни себя, ни профессию. Повторю: у нас нет расхождений в показаниях с господином Мамаевым. Господин Мамаев принимал участие в избиении другого потерпевшего. Потерпевших, напомню, трое. Иметь личные претензии имеет право только тот человек, на здоровье которого этот гражданин посягал.

И Мамаев не посягал на здоровье Пака, он посягал на здоровье господина Гайсина, который, очевидно, к нему в этой части претензии имеет. Все это не имеет никакого отношения к отдельному сюжету с хулиганством. У защиты скоро обжалование мер, поэтому некоторая игра словами вполне объяснима.

– Ходят разговоры, что на очной ставке Пак и Мамаев пожали друг другу руки. Это так?

– Я не могу комментировать то, что происходило на очной ставке. И вообще вопрос, кто и что кому пожимал, лежит за пределами какой-либо оценки. Даже краем глаза это не видела, а если бы видела, то не имела права бы сообщать об этом. На очной ставке ничего сенсационного не произошло, все остались на своих позициях и показаниях.

Они просто друг напротив друга зафиксировали, кто и с чем не согласен, у кого какая версия. Это обычная рутинная работа. Просто в данной ситуации очень много потерпевших и много задержанных, поэтому все так долго происходило, – сказала Шахитина.

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