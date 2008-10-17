«Реал» опротестовал проведение в США матча «Жирона» – «Барселона» в письме к Федерации футбола Испании

«Реал» выступает против проведения матчей испанской примеры в США.

Мадридский клуб направил письмо в Королевскую федерацию футбола Испании и выразил протест по поводу матча «Жирона» – . Ла Лига планирует провести игру, которая состоится 27 января, в Майами.

«Реал» Мадрид не может согласиться на то, чтобы даже один матч чемпионата Испании был проведен на нейтральной территории. Клуб удивлен, что такой запрос поступил от организации, позиция которой должна быть абсолютно другой», – говорится в заявлении клуба.

В качестве альтернативной меры повышения рейтингов телетрансляций чемпионата «Реал» предложил показывать матчи на центральных телеканалах, чтобы охватить максимальную аудиторию.