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    Адвокат жены – Глушакову: «Смешно прятать деньги. Следы остаются. Обратимся в органы»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Футбол

    Сергей Жорин, адвокат Дарьи, супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказал о подробностях бракоразводного процесса.

    – Глушаков успел вывести 200 млн рублей до того, как мы успели наложить арест на счета. Когда он начал выводить эти деньги, Дарье стали приходить СМС-сообщения о снятии миллионов.

    Тогда нами было принято решение подать иск о разделе имущества и наложить арест на совместно нажитое имущество – квартиры, машины, вклады, депозиты.

    Но вдруг поступила информация, что после ареста со счетов выведено еще 100 млн рублей. Сейчас мы официально запрашиваем все выписки из банка.

    Если подтвердятся наши опасения, мы обратимся в правоохранительные органы для вынесения процессуального решение.

    - Как можно вывести деньги, на которые наложен арест?

    – Существует человеческий фактор. Деньги ведь большие. Можно договориться. Банку мы тоже зададим вопросы. Скорее всего, услышим такие ответы, типа «у нас база зависла на 15 минут, в это время деньги успели вывести».

    В любом случае операция эта незаконная. И смешно прятать деньги. Следы ведь все равно остаются.

    - Если выяснится, что деньги были сняты Глушаковым незаконно, а не по ошибке оператора банка?

    – Тогда мы обратимся в правоохранительные органы с проведением проверки. Они и будут решать, есть ли в действиях Глушакова состав преступления и какое наказание он заслуживает.

    Вообще странная ситуация сейчас происходит в футбольном мире. Вроде все истории разные, но прослеживается единая закономерность – феерическая глупость, отсутствие логики и здравого смысла.

    Спортсмены почему-то предпочитают не договориться или извиниться, а включают «бычку». Таким образом мы скоро соберем сборную команду по футболу АУЕ, – сказал Жорин. 

    28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. У пары есть две дочери.

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