Опьянение не повлияет на наказание Кокорина и Мамаева. Это не отягчающий фактор по статье «Хулиганство»

Наказание для футболистов и Павла Мамаева не будет зависеть от того, были ли они пьяны в момент преступления.

«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по данной статье («Хулиганство») факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Форвард и хавбек «Краснодара» взяты под стражу до 8 декабря из-за двух драк в центре Москвы.

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