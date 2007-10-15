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    Опьянение не повлияет на наказание Кокорина и Мамаева. Это не отягчающий фактор по статье «Хулиганство»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не будет зависеть от того, были ли они пьяны в момент преступления. 

    «У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по данной статье («Хулиганство») факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» взяты под стражу до 8 декабря из-за двух драк в центре Москвы.

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