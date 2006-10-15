«Мутко против»: Мамаев получает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц, ежемесячный штраф не может превышать 15 тысяч

Адвокат хавбека Павла Мамаева Игорь Бушманов ввел суд в заблуждение, прося освободить его клиента из-под стражи и разрешить тренироваться в «Краснодаре», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Одним из аргументов стороны защиты было то, что футболисту грозит за пропуск тренировок штраф, превышающий его годовую зарплату.

По информации источника, Мамаев зарабатывает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц. За пропуск каждой тренировки Павла могут оштрафовать на 10 тысяч долларов. В договоре с клубом прописано, что ежемесячный штраф не может превышать 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Мамаев должен выплатить «Краснодару» 30 миллионов евро в случае расторжения контракта.

Адвокат просит суд разрешить Мамаеву тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск тренировок превышает годовой оклад