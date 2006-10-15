«Мутко против»: Мамаев получает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц, ежемесячный штраф не может превышать 15 тысяч

Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов ввел суд в заблуждение, прося освободить его клиента из-под стражи и разрешить тренироваться в «Краснодаре», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Одним из аргументов стороны защиты было то, что футболисту грозит за пропуск тренировок штраф, превышающий его годовую зарплату.
По информации источника, Мамаев зарабатывает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц. За пропуск каждой тренировки Павла могут оштрафовать на 10 тысяч долларов. В договоре с клубом прописано, что ежемесячный штраф не может превышать 15 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Мамаев должен выплатить «Краснодару» 30 миллионов евро в случае расторжения контракта.
Адвокат просит суд разрешить Мамаеву тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск тренировок превышает годовой оклад