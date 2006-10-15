Наверх

    «Мутко против»: Мамаев получает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц, ежемесячный штраф не может превышать 15 тысяч

    Теги премьер-лига Россия бизнес происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов ввел суд в заблуждение, прося освободить его клиента из-под стражи и разрешить тренироваться в «Краснодаре», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Одним из аргументов стороны защиты было то, что футболисту грозит за пропуск тренировок штраф, превышающий его годовую зарплату.

    По информации источника, Мамаев зарабатывает в «Краснодаре» 230 тысяч долларов в месяц. За пропуск каждой тренировки Павла могут оштрафовать на 10 тысяч долларов. В договоре с клубом прописано, что ежемесячный штраф не может превышать 15 тысяч долларов.

    Ранее сообщалось, что Мамаев должен выплатить «Краснодару» 30 миллионов евро в случае расторжения контракта.

    Адвокат просит суд разрешить Мамаеву тренироваться с «Краснодаром». Штраф за пропуск тренировок превышает годовой оклад

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться