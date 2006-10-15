Мать Кокориных: «Выставите нас на Красную площадь, бейте нас, но не надо закрывать от общества»

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана рассказала о своем видении скандальной ситуации, в которой оказались братья.

«Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация.

Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», – сказала Светлана Кокорина.

Полную версию интервью матери Кокориных можно будет посмотреть сегодня в 17:25 в эфире телеканала «Россия».

Мать Кокорина: «Для вас это шоу, а для меня – катастрофа всей жизни»

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада