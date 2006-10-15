Наверх

    Мать Кокориных: «Выставите нас на Красную площадь, бейте нас, но не надо закрывать от общества»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Светлана Кокорина Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана рассказала о своем видении скандальной ситуации, в которой оказались братья.

    «Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация.

    Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», – сказала Светлана Кокорина.

    Полную версию интервью матери Кокориных можно будет посмотреть сегодня в 17:25 в эфире телеканала «Россия».

    Мать Кокорина: «Для вас это шоу, а для меня – катастрофа всей жизни»

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться