Мать Кокориных: «Кирюша – солнышко, мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите негатив в мир»

Мать братьев Кокориных Светлана поделилась мнением о своем младшем сыне Кирилле, замешанном в нападениях на чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

«Что я могу сказать про Кирюшу? Кирюша отличается от Саши. Саша молчаливый, Кирюша говорливый. Он солнышко такое у нас. Его обожают все друзья, учителя в школе. Кирюша – мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите негатив в мир, будьте позитивнее.

Даже когда меня что-то не устраивает, я начинаю ему там какие-то свои претензии… Он совсем не такой. Саша задумчивый, много думает, мало говорит. А Кирюша, он легкий, очень легкий.

Он очень любит семью, что, в принципе, наверное, его и сгубило. Они друг друга называют «брат», обращаются «брат, брат, брат». Это вот реально брат. Это человек… Ну, одно целое.

Они не расставались. Если и ругались, то только на час, не больше. Саша не мог обходиться без него.

В принципе, у Кирюши в том году не получилось с университетом практически тоже из-за Саши. Саше нужна была поддержка, он уехал с ним, поэтому пропустил много», – рассказала Светлана Кокорина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия».

Задержан младший брат Кокорина. Он дал пощечину чиновнику и бил водителя