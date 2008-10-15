Адвокат Мамаева просит прекратить дело о хулиганстве, предусматривающее до 7 лет тюрьмы

Адвокат хавбека Павла Мамаева Игорь Бушманов просит следствие прекратить уголовное дело о хулиганстве.

«В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении в отношении моего подзащитного уголовного преследования в связи с его явной непричастностью к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ», – сказал Бушманов.

Он добавил, что в совершении противоправного деяния по статье 116 УК РФ (побои) Мамаев раскаялся и выразил готовность загладить причиненный вред.

Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева обжаловал заключение Павла под стражу.

Мамаев и форвард Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье «побои» (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве футболистам грозит до семи лет колонии.