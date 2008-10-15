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    Адвокат Мамаева просит прекратить дело о хулиганстве, предусматривающее до 7 лет тюрьмы

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов просит следствие прекратить уголовное дело о хулиганстве.

    «В настоящее время следователю заявлено обоснованное ходатайство о прекращении в отношении моего подзащитного уголовного преследования в связи с его явной непричастностью к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ», – сказал Бушманов.

    Он добавил, что в совершении противоправного деяния по статье 116 УК РФ (побои) Мамаев раскаялся и выразил готовность загладить причиненный вред.

    Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева обжаловал заключение Павла под стражу.

    Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

    Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье «побои» (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве футболистам грозит до семи лет колонии.

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