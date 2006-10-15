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    Адвокат Мамаева обжаловал заключение под стражу. Слушание пройдет 19 октября

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обжаловал решение суда о его помещении под стражу по делу о хулиганстве.

    «Я подал апелляционную жалобу. Слушание по жалобе пройдет в Мосгорсуде 19 октября в 10 часов», – сказал Бушманов.

    Защита форварда «Зенита» Александра Кокорина пока не подавала подобную жалобу.

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