Юрист: «Скорее всего, Тигиев применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться»

Спортивный юрист Александр Ксенофонтов прокомментировал ситуацию с задержанием защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева и найденным в его моче амфетамином.

«Стандартная дисквалификация за употребление амфетамина – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то срок дисквалификации составит четыре года.

При этом хочу сказать в защиту Тигиева, что, скорее всего, он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться, потанцевать — это обычный случай.

По всему миру ловят таких спортсменов. Они ведь тоже люди, со своими слабостями», – сказал юрист.

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