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    Адвокат Кокорина о драке с водителем: «Саша пытался разнять всех. Это видно на видеозаписи»

    Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил о непричастности своего клиента к избиению Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», – заявил Попов.

    Напомним, что утром 8 октября Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями сначала избили Соловчука, а затем подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Кокорин, в частности, ударил его стулом.

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