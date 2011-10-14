Немецкий агент Тигиева: «Не знал о задержании. Возможная дисквалификация – дерьмо, большая проблема»

Рюдигер Бернатек, немецкий агент защитника Георгия Тигиева, выступающего в «Крыльях Советов» на правах аренды из «Спартака», прокомментировал информацию об амфетамине в моче футболиста.
«Я не знал об этом инциденте. Его остановили сегодня? Оу, дерьмо. Мне нужно поговорить со своим российским коллегой.
Я сейчас не в Москве, а в Германии, ведь я немецкий агент, просто помог Тигиеву найти клуб.
Возможная дисквалификация на два года? Это большая проблема и дерьмо», – сказал Бернатек.
Тигиев выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Его задержали вчера в нетрезвом состоянии за рулем, а в анализе мочи обнаружили амфетамин.
Защитник «Крыльев» Тигиев задержан ДПС. В его моче обнаружен амфетамин