Общественный наблюдатель: «Кокорин и Мамаев планируют посещать спортзал в СИЗО»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после визита представителей организации в СИЗО-2 «Бутырка» рассказал о желании форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева поддерживать форму во время заключения под стражей.

В настоящее время футболисты находятся в карантинных камерах, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

– Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

– Письма с поддержкой футболистам поступают?

– Уже им отправили несколько таких посланий неизвестные люди, болельщики. Когда игроков переведут из карантинных камер в обычные, они начнут отвечать – сейчас такой возможности нет. В обычном СИЗО обвиняемым открывают лицевые счета для покупки разных продуктов, а также появляется возможность отправлять письма. Они очень благодарны за поддержку.

– Все трое раскаиваются в содеянном?

– Да, и просят передать извинения родным и близким. Им неудобно перед ними. Ребята понимают, что натворили, – сказал Мельников.

«Никаких вип-камер точно не будет». Где и как сидят Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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