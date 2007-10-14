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    Общественный наблюдатель: «Кокорин и Мамаев планируют посещать спортзал в СИЗО»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после визита представителей организации в СИЗО-2 «Бутырка» рассказал о желании  форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева поддерживать форму во время заключения под стражей.

    В настоящее время футболисты находятся в карантинных камерах, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

    – Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

    – Письма с поддержкой футболистам поступают?

    – Уже им отправили несколько таких посланий неизвестные люди, болельщики. Когда игроков переведут из карантинных камер в обычные, они начнут отвечать – сейчас такой возможности нет. В обычном СИЗО обвиняемым открывают лицевые счета для покупки разных продуктов, а также появляется возможность отправлять письма. Они очень благодарны за поддержку.

    – Все трое раскаиваются в содеянном?

    – Да, и просят передать извинения родным и близким. Им неудобно перед ними. Ребята понимают, что натворили, – сказал Мельников.

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