Самедов о Кокорине и Мамаеве: «Они порядочные ребята. Неприятно, что вокруг этой ситуации началось безумство»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации вокруг футболистов и Павла Мамаева.

«Очень переживал за ребят и переживаю. Очень неприятно, что вокруг этой ситуации началось какое-то безумство. Хочется в первую очередь, чтобы все было по закону, по справедливости.

По жизни я больше с Сашей Кокориным общался, дружил. С Пашей Мамаевым тоже в сборной играли. В первую очередь, это порядочные ребята. Они оступились, да. С них никто не снимает ответственности, но это порядочные люди», – сказал Самедов в эфире телеканала «Москва 24».

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