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    Суд арестовал имущество и счета Глушакова и его жены в рамках бракоразводного процесса

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Футбол

    Имущество и счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи арестованы.

    Решение об этом принял Никулинский районный суд Москвы в рамках бракоразводного процесса. Арест является обеспечительной мерой и подразумевает запрет на проведение каких-либо юридических операций с имуществом и счетами.

    28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. Беседа по процессу назначена на 22 октября, сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

    Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей.

    В настоящее время капитан «Спартака» выступает за молодежную команду москвичей вместе с защитником Андреем Ещенко. У них конфликт с тренером Массимо Каррерой.

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