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    «Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2022-2023 года

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продлить сотрудничество с клубом.

    Действующий контракт 31-летнего аргентинца, подписанный в ноябре 2017 года, рассчитан до лета 2021 года.

    В контракте есть опция, согласно которой Месси может бесплатно уйти в другую команду, если это не будет топ-клуб из Европы. Сумма отступных в договоре – 700 миллионов евро.

    Совет директоров «Барселоны» рассчитывает подписать новый контракт с Месси до 2022-2023 года, чтобы игрок завершил карьеру в Барселоне.

    Каталонцы в нынешнем сезоне будут прорабатывать детали соглашения и не сделают Месси официального предложения ранее июня 2019 года.

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