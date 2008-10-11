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    МВД попросит суд заключить под стражу братьев Кокориных и Мамаева

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    МВД избрало заключение под стражу в качестве меры пресечения братьям Кокориным и Павлу Мамаеву, о чем будет ходатайствовать перед судом.

    «Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в заявлении МВД.

    Ранее сообщалось, что сегодня у Кокорина и Мамаева очные ставки с потерпевшими. Завтра следствие обратится в суд, который назначит меру пресечения.

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