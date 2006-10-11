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    ТАСС: следствие попросит об аресте Кокорина и Мамаева

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рискуют оказаться под стражей.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте футболистов.

    Сейчас Кокорин и Мамаев задержаны для проведения следственных мероприятий. Они считаются подозреваемыми по делу о хулиганстве и находятся в изоляторе временного содержания.

    Сообщалось, что сегодня у них состоится очная ставка с пострадавшими.

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