ТАСС: следствие попросит об аресте Кокорина и Мамаева

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рискуют оказаться под стражей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте футболистов.
Сейчас Кокорин и Мамаев задержаны для проведения следственных мероприятий. Они считаются подозреваемыми по делу о хулиганстве и находятся в изоляторе временного содержания.
Сообщалось, что сегодня у них состоится очная ставка с пострадавшими.
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