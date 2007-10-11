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    Павел Мамаев: «Зря мы полезли в эту драку. Стыдно перед командой и потерпевшими»

    Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о задержании по делу о хулиганстве вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

    «Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно.

    Очень стыдно перед всеми – и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко.

    Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво...

    Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол», – сказал Мамаев.

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