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    Чочиев поддержал Кокориных: «Все встанет на свои места, братья»

    Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Алан Чочиев Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    27-летний форвард вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк в центре Москвы.

    В прошлом году Кокорин посетил свадьбу Чочиева. На праздновании он поучаствовал в стрельбе в воздух из боевого пистолета.

    «Все встанет на свои места, братья», – написал Чочиев в инстаграме, прикрепив фото с Кокориными.

    Позавчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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