Чочиев поддержал Кокориных: «Все встанет на свои места, братья»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
27-летний форвард вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк в центре Москвы.
В прошлом году Кокорин посетил свадьбу Чочиева. На праздновании он поучаствовал в стрельбе в воздух из боевого пистолета.
«Все встанет на свои места, братья», – написал Чочиев в инстаграме, прикрепив фото с Кокориными.
Позавчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».
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