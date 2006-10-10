Чочиев поддержал Кокориных: «Все встанет на свои места, братья»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

27-летний форвард вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк в центре Москвы.

В прошлом году Кокорин посетил свадьбу Чочиева. На праздновании он поучаствовал в стрельбе в воздух из боевого пистолета.

«Все встанет на свои места, братья», – написал Чочиев в инстаграме, прикрепив фото с Кокориными.

Позавчера Кокорин и хавбек Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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