Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением

Футболисты и Павел Мамаев готовятся выступить с заявлением по поводу скандала с избиением нескольких человек.

«Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают.

Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», – заявил представитель Кокорина и в эфире телеканала «Москва 24».

Позавчера Кокорин и хавбек Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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