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    Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся выступить с заявлением по поводу скандала с избиением нескольких человек.

    «Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают.

    Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», – заявил представитель Кокорина и Мамаева в эфире телеканала «Москва 24».

    Позавчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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