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    Mash: Кокорина и Мамаева задержат, если они не приедут на допрос

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть задержаны полицией.

    Сегодня оба игрока ожидаются в отделении на допрос. Если они не явятся, их задержат, сообщает паблик Mash.

    Ранее появилась информация, что дело Кокорина и Мамаева будет вести главное управление МВД Москвы.

    Позавчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты также избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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