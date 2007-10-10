Сергей Силкин: «Кокорин подавал большие надежды. Произошедшее вызывает у меня боль»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал инцидент с нападением футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» и драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

«Раньше за ним подобного не замечалось, он был обычным скромным парнем. Но за последние несколько лет с ним было много негативных эпизодов. Сейчас его обвиняют в нападении на людей.

Не знаю, сколько нужно «звонков», чтобы понять, что ты обычный человек и должен спокойно вести себя в обществе, в каком бы состоянии ни находился. Тем более он восстановился от тяжелой травмы, только начал играть и приносить пользу «Зениту». Теперь ему будет явно не до игры — избежать бы реального наказания.

Вывод тут напрашивается один: человек не умеет отдыхать. Правоохранительные органы должны детально разобраться в этом деле. Если заслужил наказание, то должен быть наказан. Он подавал большие надежды, и то, что с ним произошло, вызывает у меня боль», – сказал Силкин.

Позавчера Кокорин и хавбек Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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