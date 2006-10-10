Дело Кокорина и Мамаева будет вести главное управление МВД Москвы

Дело футболистов и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении нескольких человек, передано в главное управление МВД.

«Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования общественность обещают информировать», – заявил начальник управления информации и общественных связей Юрий Титов.

Позавчера Кокорин и хавбек Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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