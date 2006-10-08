«Анжи» хочет поменяться кругами с ЦСКА, чтобы не тратиться на перелет в Махачкалу

«Анжи» и ЦСКА могут обменяться кругами.
Клубы ведут переговоры о переносе матча 11-го тура РПЛ из Махачкалы в Москву.
Дагестанская команда, базирующаяся в подмосковном Подольске, не хочет тратиться на перелет в Махачкалу в связи с тяжелой финансовой ситуацией.
Ранее появилась информация, что игроки «Анжи» могут бойкотировать игру с ЦСКА из-за долгов по зарплате.
В июле долги «Анжи» составляли 250 миллионов рублей. Сейчас общая задолженность клуба за счет невыплаченных зарплат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей. Задержка по зарплатам – 4 месяца.
Матч «Анжи» – ЦСКА запланирован на 19 октября. После 9 туров «Анжи», набрав 9 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче махачкалинцы дома обыграли «Зенит» (2:1).
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